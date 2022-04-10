Прикордонники повертаються на північний кордон України – Арестович

Військові Державної прикордонної служби повертаються до охорони північних кордонів після їх деокупації, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це він сказав на брифінгу 10 квітня.

Арестович вказав на те, що прикордонники першими зустрічають наступ, не маючи суттєвої підтримки.

«Прикордонник, який зустрічає війну – це маленька застава або загін, який має 30 або 15 осіб, пост, на який насувається ворожа колона чи російська танкова колона. Відійти ти не можеш – це ганьба, здатися не можеш – це проти військової честі. Ти зустрічаєш бій у абсолютно безнадійній ситуації. За нашими даними, жоден прикордонник не відійшов від початку конфлікту, всі прийняли бій», – сказав він.

Радник голови ОП вказав на те, що українська сторона намагається повернути всіх прикордонників, які потрапили до полону.

«Зараз наші прикордонники повертаються до охорони дежавного кордону на півночі. За попередніми даними, у Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, який був оточений ворогами та пораненим, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Останніми словами в радіостанції були: «слава Україні», – розповів Арестович.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.