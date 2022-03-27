У Держприкордонній службі розповіли про ситуацію на західному кордоні України

У Державній прикордонній службі України звітували про ситуацію на західному кордоні країни протягом минулої доби.

Так, 26 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та більше 16 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою пасажиропотік на західній ділянці кордону збільшився на 10 тисяч осіб.

«Минулої доби з України вибуло понад 49 тисяч осіб. 30 тисяч з них перетнули кордон до Польщі», – повідомили у ДПСУ, порекомендувавши для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою.

«До України за минулу добу прибули 27 тисяч осіб. Більше 22 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Дякуємо нашим співвітчизниками! Загалом з початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 442 тисяч наших співгромадян», – заявили в відомстві.

У ДПСУ нагадали – усі пункти пропуску на західному кордоні, крім ПП «Дзвінкове», працюють у цілодобовому режимі.

«Крім оформлення людей і транспорту, прикордонники спільно з митниками здійснюють також пропуск гуманітарної допомоги для українського війська та наших співвітчизників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами», – зазначили прикордонники.

Служба радить відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ у фейсбуці. Дані там оновлюються кожні дві години.

20 березня в ООН заявили, що десять мільйонів людей – приблизно чверть населення – залишили свої домівки в Україні через вторгнення Росії. За даними УВКБ ООН, понад 3,4 мільйона українців, переважно жінок і дітей, залишили країну з початку російського вторгнення 24 лютого.

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати через оголошену мобілізацію.