Від початку вторгнення на кордоні затримали понад 2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків – ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії прикордонники затримали майже 2 200 військовозобов’язаних чоловіків, повідомляє Державна прикордонна служба 10 квітня.

За спостереженнями, деякі громадяни, які намагаються незаконно перетнути кордон, стають жертвами шахраїв – ті пропонують відповідну допомогу, беруть за неї гроші і зникають.

Держприкордонслужба також спостерігає спроби підкупу прикордонників та використання підроблених документів. За заявою, фальшиві папери під час перевірок на кордоні виявляються.

Крім того, відомо про спроби подолати кордон поза пунктами перетину за допомогою провідників. Служба застерігає, що такі спроби можуть бути небезпечними для життя.

«Днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали… Останнім часом траплялося, що правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм», – заявляє ДПСУ.

Днями Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про порятунок сімох людей, які застрягли в Карпатах через негоду, двоє з них через обмороження не могли пересуватися.

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За повідомленням, виявилося, що шестеро з цих людей намагалися незаконно потрапити в Румунію, їх оштрафували. Щодо дій сьомого – неповнолітнього провідника – відкрили кримінальне провадження.

«Румунські прикордонники теж поінформували про виявлення у цьому районі жертв негоди, в тому числі з обмороженнями та повідомлення про можливу загибель осіб, які зірвалися в урвище», – додають у відомстві.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану через повномасштабне російське вторгнення, з 24 лютого з України заборонено виїзд чоловіків від 18 до 60 років, які мають українське громадянство.