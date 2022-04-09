«Укрзалізниця» перевезла 3,5 мільйона людей, які рятуються від війни

Державне підприємство «Укрзалізниця» повідомило 9 квітня, що за півтора місяця з початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювало 3,5 мільйона людей. При цьому понад 470 тисяч пасажирів було перевезено поїздами за кордон, ідеться в мережі Telegram.

«Найбільше людей вирушали з Києва, Харкова та Донбасу в напрямку Львова та Ужгорода. Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут був до міст Польщі – Перемишля, Варшави та Хелма. Закордонні евакуаційні рейси також організовувалися до Словаччини, Угорщини, Чехії. Наразі компанія докладає зусиль, щоб евакуювати максимальну кількість людей зі сходу України. На сьогодні призначені рейси з Покровська та Слов’янська», – інформує «Укрзалізниця».

Перевізник закликає жителів сходу України скористатися цими поїздами, «адже найближчими днями тут можлива активізація бойових дій». «Чим менше буде цивільного населення в регіоні, тим легше військовим буде захищати нашу територію та здобути перемогу над Росією», – вказує «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» анонсує, що після завершення бойових дій організує маршрути для повернення українців до своїх домівок.

Раніше 9 квітня пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що залізничний вокзал у Краматорську на Донеччині тимчасово зупиняє свою роботу через обстріл і пошкодження 8 квітня, евакуація населення з Донецької і Луганської областей продовжиться зі станцій у Слов’янську, Покровську і Новозолотарівці.