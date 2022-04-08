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Гайдай: влада має «запасні варіанти» для проведення евакуації на Луганщині

Евакуація на Луганщині, ілюстративне фото

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляє, що влада має «запасні варіанти» для проведення евакуації на Луганщині. Про це він сказав в ефірі Свобода Live.

«Російська орда цілеспрямовано вбивають мирне населення. Нам перебили залізничне сполучення у Рубіжному і Лисичанську – там найлегше було евакуювати людей саме залізницею. Після цього ми почали збирати людей в різних місцях, але і в Рубіжному і в Попасній обстріляли ці місця збору… Ми будемо продовжувати евакуацію», – сказав він. – «У нас є запасні варіанти проведення евакуації, але боюся вже говорити. Тому що відслідковують орки і гатять туди, де збираються люди»

Гайдай вважає, що війська РФ це роблять задля поширення паніки серед людей, а також для того, щоб звинувачувати Україну, що влада нібито не випустила людей.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, зокрема п'ятеро дітей. Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.

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