Гайдай: влада має «запасні варіанти» для проведення евакуації на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляє, що влада має «запасні варіанти» для проведення евакуації на Луганщині. Про це він сказав в ефірі Свобода Live.



«Російська орда цілеспрямовано вбивають мирне населення. Нам перебили залізничне сполучення у Рубіжному і Лисичанську – там найлегше було евакуювати людей саме залізницею. Після цього ми почали збирати людей в різних місцях, але і в Рубіжному і в Попасній обстріляли ці місця збору… Ми будемо продовжувати евакуацію», – сказав він. – «У нас є запасні варіанти проведення евакуації, але боюся вже говорити. Тому що відслідковують орки і гатять туди, де збираються люди»

Гайдай вважає, що війська РФ це роблять задля поширення паніки серед людей, а також для того, щоб звинувачувати Україну, що влада нібито не випустила людей.

У Краматорську на Донеччині 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, зокрема п'ятеро дітей. Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.