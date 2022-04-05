У порту Маріуполя тоне обстріляне російськими військами цивільне судно – ДПСУ

У порту Маріуполя тоне обстріляне російськими військовими цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, яке стояло біля одного з причалів, одного члена екіпажу поранено, повідомила 5 квітня Державна прикордонна служба України.

За повідомленням, обстріл стався вночі.

«Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал «SOS» і повідомлення: «Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені», – йдеться в повідомленні.

У прикордонні службі додали, що через пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.

«Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце. На судні триває пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе», – заявили в ДПСУ.

Наприкінці березня Військово-морські сили ЗСУ заявляли про те, що російські військові не надають ніяких гарантій безпеки для проходу кораблів, коли нібито оголошують «гуманітарні коридори», і обстрілюють цивільні судна в порушення норм безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права.

«Внаслідок ракетних ударів вони потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt, було вражено танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а у північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen та Lord Nelson, прапор Панами. Здійснюючи піратські дії, кораблями РФ було захоплено у полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію», – нагадали Військово-морські сили.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.