Системи ППО знищили вночі 6 російських ракет – Повітряні сили

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що минулої ночі сил протиповітряної оборони збили чотири російські крилаті ракети, випущені на захід України.

«Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об’єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта – була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль. Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід», – йдеться в повідомленні командування.

Крім того, повідомляється, що вночі на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» було знищено дві крилаті ракети російських військ.

«Протиповітряна оборона Повітряних сил працює», – наголосило командування.

Раніше повідомлялося, що ракетний запуск РФ здійснила по Волині – обійшлося без «негативних наслідків», запевнила влада регіону.