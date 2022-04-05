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Через збиття над Волинню ракети військ РФ негативних наслідків немає – влада

Падіння уламків негативних наслідків не спричинило, кажуть представники влади

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що через збиття над Волинню ракети російських військ «негативних наслідків» немає.

«Вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Волинню. Падіння уламків негативних наслідків не спричинило», – повідомив голова ОВА у Telegram.

Інших деталей наразі немає.

Напередодні Погуляйко розповідав про інцидент на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль, а уламки впали на будівлю одного з населених пунктів, обійшлося без жертв.

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