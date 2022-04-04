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На Волині сили ППО збили повітряну ціль – голова ОВА

Наслідки авіаудару Росії в селі на Київщині, 29 березня 2022 року. Ілюстративне фото

На Волині сили ППО збили повітряну ціль, жертв немає, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

«Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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