Генштаб ЗСУ: Росія втратила у війні в Україні близько 18,5 тисяч військових

Росія втратила у війні проти України близько 18,5 тисяч своїх військових, повідомив 5 квітня Генштаб Збройних сил України.

Крім того, серед втрат РФ:

676 танків

1858 бойових броньованих машин

332 артилерійських системи

107 РСЗВ

55 засобів ППО

150 літаків

134 гелікоптери

1322 одиниці автомобільної техніки

7 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

94 БПЛА оперативно-тактичного рівня

25 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Росія називає значно менші цифри щодо своїх загиблих і поранених військових, при цьому про втрати військової техніки не повідомляє.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.