На Донеччині прикордонники збили російський безпілотник

На Донеччині прикордонники Краматорського загону збили російський безпілотник.



Як повідомляє пресслужба ДПСУ, безпілотника, який здійснював повітряну розвідку, збили зі стрілецької зброї.

За даними британської розвідки, Росія продовжує спрямовувати свої сили на схід України, зокрема направляючи туди найманців із «ПВК Вагнера».

Напередодні британська розвідка вказувала, що в Маріуполі Донецької області тривають важкі бої, російські війська хочуть взяти місто, яке «майже напевно» є ключовою ціллю російського вторгнення, бо забезпечить сухопутний коридор з Росії до окупованого Криму.

4 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська станом на 40-у добу вторгнення в Україну проводять перегрупування і з метою підготовки до проведення наступальної операції на сході України здійснює розгортання елементів наступального угруповання.