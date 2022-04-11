Російські війська застосували невідому отруту в Маріуполі – «Азов»

Захисники Маріуполя з полку «Азов» повідомили, що ввечері 11 квітня російські військові застосували невідому отруйну речовину проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі.

«Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових і цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром», – заявили у полку «Азов».

Там додали, що наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Раніше сьогодні російське державне агентство «РИА Новости» процитувало одного з представників підтримуваного Росією угруповання «​ДНР»​ Едуарда Басуріна, який допустив застосування хімічної зброї проти українських військових у Маріуполі, які перебувають в «Азовсталі».

Вранці 11 квітня британська військова розвідка допустила можливість застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі.

«Попереднє застосування військами РФ фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх застосування в Маріуполі в той час, як бойові дії за місто посилюються», – заявили в британському Міноборони.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.