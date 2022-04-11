Штурм у Маріуполі, пропаганда у Херсоні та примусова мобілізація в Криму та ОРДЛО – ЗСУ про дії військ РФ

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронті станом на 18:00 понеділка, 11 квітня, 47-ої доби протистояння українських військ російському воєнному вторгненню.

«Ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу:

На Слобожанському напрямку – триває часткове блокування Харкова і обстріли військ РФ з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. В районі Ізюма – спроби утримати рубежі, що були захоплені раніше.

На Донецькому і Таврійському напрямках – безуспішні спроби військ РФ штурму Сєверодонецька. Під час обстрілу Попасної російські війська застосували тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Просування вглиб території України – безуспішні. У Маріуполі війська РФ проводять штурмові дії в окремих районах міста.

На Південнобузькому напрямку – спроби військ РФ закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області.

«Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої «спеціальної воєнної операції» російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених в РФ, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито «достовірна» інформація», – розповідає Генштаб ЗСУ.

Також повідомляється, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють «мобільні патрулі та пости» з числа мобілізованих мешканців ОРДЛО.

«Окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці ЗС РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів. Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих. Серед особового складу окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території АР Крим поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів», – кажуть українські військові.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».