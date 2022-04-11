Обстріли Харкова

Внаслідок обстрілів Харківської області напередодні загинули 10 людей, серед яких одна дитина, ще 11 людей постраждали. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Також він наголошує – у різних районах міста на вулицях та подвір'ях міни уповільненої дії.

У Маріуполі загинули десятки тисяч людей

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Південної Кореї. Так, президент зауважив, що зараз в Маріуполі найгірша ситуація, оскільки місто заблоковане російськими військами з 1 березня. Днями Святослав Паламар, заступник командира полку «Азов», заявив, що бійці полку ніколи не здадуть Маріуполь, але вони потребують уваги та допомоги. Чи зможуть її надати обговорюватимемо з радником керівника Офісу Президента Михайлом Подоляком.

Зґвалтування окупантами дорослих і дітей

На Київщині зафіксовано факти зґвалтування дітей та дорослих російськими військовими, про це повідомляє уповноважена Верховної ради з прав людина Людмила Денісова.

Про факти та результати розслідувань говоримо наживо в етері Свободи Live з Людмилою Денісовою.