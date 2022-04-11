Ленд-ліз та «План Маршалла» для України: прозріння Заходу чи розрахунок

(Рубрика «Точка зору»)

Сенат США схвалив законопроєкт під назвою Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. Його ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Про важливість такого кроку США каже той факт, що Сенат США схвалив документ, який дозволить іншій країні отримувати зброю та техніку за прискореною програмою, уперше з часів Другої світової війни. Тоді ленд-ліз прийшов на допомогу країнам антигітлерівської коаліції, включаючи СРСР.

Тепер країною, для якої у США ухвалили програму ленд-лізу, є Україна.

По мірі того, як у Європі на території України розгортається широкомасштабна війна із ракетними обстрілами, авіаційними бомбардуваннями та танковими атаками, прискорене надання військової допомоги є одним із головних визначальних факторів здатності України ефективно чинити спротив російській агресії.

Російська армія не припиняє жорстокі атаки не лише на позиції українських військ, а й завдає удари по місцях скупчення цивільних, руйнує інфраструктуру міст і сіл, знищує лікарні, школи та житлові будинки.

Міністерство оборони РФ відверто демонструє залповий пуск крилатих ракет по Україні з акваторії Чорного моря.

Згідно з даними супутникових знімків американської компанії Planet Labs, на військовому аеродромі у Воронежі, що за 200 кілометрів від Харківської області, зібрано щонайменше 32 винищувачі Су-27, декілька Іл-76 та інших літаків.

За оцінками аналітиків Orion Intel, цей аеродром може стати основним для посилення атак на Україну.

Тому кожна хвилина зволікання із наданням Україні засобів для захисту та відбиття російських атак несе смертельну небезпеку для народу України.

Росія воює в Україні із колективним Заходом

Водночас російська агресія проти України є екзистенційною загрозою не лише для існування нашої держави, але й, без перебільшення, для Західного світу.

Адже ця війна, за словами проповіді московського патріарха Кирила, має «метафізичне значення» у боротьбі проти західних цінностей.

У свою чергу, російський політолог Тимофій Сергєйцев у статті «Что Россия должна сделать с Украиной» державному інформаційному ресурсу РІА «Новости» , звинувачує колективний Захід у тому, що він «сам является проектировщиком, источником и спонсором украинского нацизма».

А висновок: «искоренению подвергнется в том числе и прежде всего западный тоталитаризм, навязанная программа цивилизационной деградации и распада, механизмы подчинения сверхвласти Запада и США», відверто відкриває подальші плани Кремля.

Крім війни з Україною, головним завданням Путіна зараз є розширення меж дозволеного. Тому потрібною, навіть життєво необхідною, є, за словами голова Ради у справах безпеки і оборони при Президенті Польщі Пшемислава Журавського вель Граєвського, «лише повна і очевидна поразка Росії, яка може позбавити росіян прагнення до імперського рецидиву. Це має бути болісна, матеріальна та моральна катастрофа – як Німеччини у 1945 році. Інакше відродиться надія ефективний реванш, а мир буде лише перемир'ям».

Що буде перемогою над путінізмом?

Путін святкуватиме перемогу не лише над Україною, а й країнами Заходу, навіть якщо йому вдасться повністю захопити тільки Донбас та південь України, хоча можливо комусь за межами України це може здатися «припустимою втратою».

Перемогою ж України та всього цивілізованого світу над путінським режимом є:

повне звільнення Донбасу;

повне звільнення Криму;

та репарації з боку Росії за всі втрати, які зазнала Україна у російсько-українській війні, починаючи з 2014 року.

Сприйняття Путіним Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників як слабких у військовому відношенні або тих, хто не бажає воювати, надало йому впевненості для вторгнення в Україну.

Вся стратегія стримування ґрунтувалася на ідеї, що загроза обмежених санкцій може стримати Путіна. Однак це західна логіка.

Путін такою логікою не послуговується. Він використовує іншу, імперську логіку анексії, завоювання, панування над своїми сусідами.

У своїй історії Росія завжди діяла таким чином. Саме тому спроби Заходу утихомирити Путіна не увінчалися успіхом, як і спроби утихомирити Гітлера перед Другою світовою війною.

Проте, вторгнення російської армії в Україну красномовно довело Заходу провальність його стратегії і тактики стримування Росії, а дивовижна стійкість і ефективність української армії показала, як можна давати відсіч «одній із найсильніших армій світу», завдаючи їй колосальних втрат.

Це нагадало США і про їхню силу. І тепер, безперечно, програма ленд-лізу, як і під час Другої світової війни, прискорить наближення переломного моменту у війні Росії проти України.

Так само наблизить перемогу над путінським режимом і допомога Великої Британії, яку пообіцяв прем’єр Борис Джонсон, приїхавши 9 квітня до Києва. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Джонсон запевнив у непохитній підтримці народу України та «створенні нового пакету фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії».

Перемогти і відновити економіку

Перемога української армії неминуче спричинить крах путінського режиму.

Та після перемоги, яка може бути досягнута при підтримці Заходу, «у найближчому майбутньому Україна потребуватиме величезного економічного поштовху, подібного до того, що був запропонований Західній Європі після Другої світової війни, потрібен новий «План Маршалла для України», – заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Варшаві на благодійній акції Stand Up For Ukraine («Вставаймо за Україну»).

Адже, як наголосив польський лідер, «українці нині воюють проти жорстокого російського агресора не лише за свою свободу, а й за спільні європейські цінності».

Анатолій Курносов – експерт Центру політичних студій «Доктрина»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода