Росія готує інформаційну кампанію, аби зірвати надання Україні зброї – Кулеба

Росія намагатиметься підважити надання Україні зброї – про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 11 квітня.

За його словами, Росія знає про критичну роль постачання зброї і «мобілізує всі зусилля, аби його зірвати».

«Москва підготувала масивну інформаційну кампанію, спрямовану на закордонні медіа та політиків. Їхня фабрика тролів може надсилати електронною поштою та в коментарі спам із дезінформацією про Україну. Не ведіться на це», – закликав міністр.

Офіс премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона повідомив 9 квітня, що Лондон надасть Україні 120 бронемашин та нові протикорабельні ракетні комплекси.