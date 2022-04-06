У ЄС готуються до реагування на хімічні і ядерні загрози

Єврокомісія оголосила про створення стратегічних резервів потенціалу реагування ЄС на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.

«Ми вживаємо конкретних заходів для підвищення готовності Європи перед потенційними загрозами. Ми створюємо і резерв дезактивації, і новий запас обладнання, призначеного для хімічних, біологічних або ядерних надзвичайних ситуацій», – заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич.

«Наша мета – надати можливість швидкого реагування нашим громадянам, якщо така надзвичайна ситуація коли-небудь відбудеться», – додав він.

Зокрема створено стратегічний запас rescEU на суму 540,5 млн євро. Він складатиметься з обладнання та ліків, вакцин та інших терапевтичних засобів для лікування пацієнтів, які зазнали хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної дії, а також резерву дезактивації rescEU для забезпечення груп реагування.

Крім того, як повідомляє пресслужба ЄК, мобілізували медичний резерв rescEU для закупівлі таблеток йодиду калію, які можна використовувати для захисту людей від шкідливого впливу радіації. До України вже доставлено майже 3 мільйони таблеток йодиду.

У березні британська розвідка заявляла, що Росія може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї в Україні під чужим прапором. Білий дім застеріг Росію щодо ймовірності застосування хімічної або біологічної зброї.