Під Одесою поховали двох загиблих бійців збройних сил України – Юрія Філюка та Олександра Ткаченка. Обидва жителя села Олександрівки пішли до армії менше двох тижнів тому, мобілізувались добровольцями.
Під Одесою простились із двома українськими бійцями (відео)
Юрію влітку мало виповнитись 50 років, Олександру за тиждень до вторгнення стало 33. Вони служили у військовій частині в селищі Красносілка, яка 7 квітня зазнала ракетного удару. Остаточна кількість загиблих та поранених поки не повідомляється.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ