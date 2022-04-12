Юрію влітку мало виповнитись 50 років, Олександру за тиждень до вторгнення стало 33. Вони служили у військовій частині в селищі Красносілка, яка 7 квітня зазнала ракетного удару. Остаточна кількість загиблих та поранених поки не повідомляється.