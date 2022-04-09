«Вкрадені» діти. Що готує РФ для українських дітей з окупованих територій?

Скільки дітей вивезла Росія з України на свою територію, а також на окуповану частину українського Донбасу? І що відомо про родини дітей, яких примусово евакуювала Росія? Що робити батькам у випадку зникнення дитини на тимчасово окупованих територіях? Про це – в новому випуску програми проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».



«Більше від сотні дітей вивезли з Маріуполя»

Російські військові примусово вивезли вже понад 100 дітей з Маріуполя в напрямку окупованого Донецька і російського Таганрога. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, більшість дітей вивезено з лікарень без батьків, 16 дітей вивезли з одного з санаторіїв у Маріуполі. Петро Андрющенко вважає, що Росія готує виправдання, що це діти-сироти. За інформацією радника мера Маріуполя, дітей-сиріт разом з дитячими будинками евакуювали з Маріуполя централізовано ще 24-25 лютого.

Петро Андрющенко припускає, що, ймовірно, частина фактично «викрадених дітей втратили батьків через воєнні злочини Росії», але вони – «або мають опікунів на неокупованих територіях, або перебувають під опікою держави», зазначив чиновник.

Ми можемо казати про орієнтовну кількість від 130 до 150 дітей і тут основне, звідки ці діти і куди вони депортуються

«На сьогодні, в принципі, ми можемо казати про орієнтовну кількість від 130 до 150 дітей і тут основне, звідки ці діти і куди вони депортуються. Абсолютно переважна більшість цих дітей, близько ста осіб, це діти, які були примусово евакуйовані російськими окупаційними військами з наших лікарень, де вони пребували. Це поранені діти, хворі діти. І за нашими даними, їх перевезено було в місто Донецьк. Попередньо їх утримували в колишній обласній лікарні імені Вишневського. Де вони зараз? Ми їх шукаємо, намагаємося встановити місцеперебування для співпраці з нашим омбудсменом і повернення дітей додому», – сказав «Новинам Приазов’я» Андрющенко.

Відомо про 16 дітей, яких фактично було викрадено, депортовано з одного з санаторіїв, що розташований на території міста Маріуполя

«Окрім того, нам відомо про 16 дітей, яких фактично було викрадено, депортовано з одного з санаторіїв, що розташований на території міста Маріуполя. Ці діти були залишені там батьками для проходження санаторного лікування до початку війни, але в результаті блокування батьки не змогли їх забрати, і було вивезено їх (росіянами – ред.) в місто Донецьк. Але їхнє місцеперебування ми зараз встановлюємо. Також ми намагаємося встановити, яку кількість дітей було вивезено безпосередньо до Російської Федерації», – додав він.



Голова правління Української мережі за права дитини Дар'я Касьянова розповіла, що їй відомі випадки, коли російські військові вивозили з Маріуполя дітей, які мають прийомних батьків.

Діти самі вийшли на зв'язок через свої канали з батьками

«Мені відомо про кілька таких випадків, коли дітей, наприклад, із Маріуполя, які перебували у санаторії, їх вивезли до Донецька. Це прийомні діти з дитячих будинків сімейного типу, вони перебували на оздоровленні в Маріуполі в санаторії. На цей момент почалася війна, батьки не змогли туди приїхати оперативно, щоб їх забрати. Потім із дітьми та з санаторієм не було зв'язку довгий період. Більш ніж через 20 днів стало відомо, що дітей вивезено до Донецька, перебувають там. Тобто діти самі вийшли на зв'язок через свої канали з батьками. Молодший вік дітей від 4-х років. Плюс публічна історія, коли дідусь шукав онуку, яку теж з Маріуполя було відправлено до Донецька. Це випадки, ми безпосередньо спілкуємось із прийомними батьками, батьками-вихователями, які шукають варіанти забрати своїх дітей», – сказала Касьянова.

РФ готує спрощену процедуру усиновлення

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що, за її інформацією, російська влада зараз готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам всиновлювати дітей з України за спрощеною процедурою.

Українських дітей депортують насильно

«На сьогодні ми маємо дуже багато звернень щодо того, що українських дітей депортують насильно до Росії до так званих «ЛНР», «ДНР» (ОРЛО, ОРДО – ред.). Точних цифр я поки назвати не можу, але однозначно це досить велика кількість дітей з тимчасово окупованих територій. І зараз ми маємо дуже велику кількість повідомлень про те, що в Російській Федерації, знову ж таки в так званих «ЛНР», «ДНР», готують новий законопроєкт, що дозволить по спрощеній процедурі всиновлювати українських дітей», – сказала вона «Новинам Приазов’я».

«Але хочу зазначити, що це однозначно є незаконним тому, що це суперечить статті 21 конвенції ООН про права дитини, де зазначено, що країни-учасниці мають обов'язково дотримуватися і отримувати дозвіл, дотримуватись процедури по законах України й отримувати дозвіл від відповідного органу. А щодо статті 283 Сімейного кодексу України чітко сказано, що в Україні цим органом, що має видавати дозвіл, є Національна соціальна сервісна служба і, відповідно, без дозволу Національної соціальної сервісної служби усиновлення дітей є незаконним», – додала Герасимчук.

Дар'я Герасимчук також зазначила, що примусова депортація дітей заборонена Женевською конвенцією.

«І безпосередньо ми вже мали такий досвід і в 2014 році, коли в Росії запровадили такий собі потяг надії, який збирав усіх охочих усиновити дітей і відвозив їх в Севастополь і Сімферополь, але тоді ми ще мали дипломатичні відносини з Російською Федерацією тому взаємодіяли, точніше впливали на цю ситуацію саме через дипломатичні відносини. На сьогоднішній день Україна не має дипломатичних відносин з Російською Федерацією і тому ми опрацьовуємо алгоритм вирішення цієї ситуації іншим чином, який конкретно алгоритм, поки я сказати не можу, треба певні декілька днів, і всі дізнаються про той алгоритм, який ми готуємо на сьогодні», – додала вона.

Також Дар’я Герасимчук зазначила, що, за її даними, Росія примусово вивозила дітей не лише з Маріуполя, а також з Харківської і Чернігівської областей.

«Вивозили дітей насильно і безпосередньо, можемо сказати про те, що єдиний, хто у нас є в посередниках, який має безпосередній мандат – це Червоний Хрест, але на сьогоднішній момент нота, яка надіслана у всі країни, які сприяють зараз підтримці України, – максимально вплинути й зафіксувати, зараз дуже важливо зафіксувати цей процес, що відбувається, що це є незаконним. А от алгоритм про те, яким чином ми зараз будемо повертати дітей, ми зараз пропрацьовуємо», – наголосила радниця президента.

Як повернути викрадену РФ дитину?

Дар’я Касьянова зазначила, що у випадку зникнення дитини з прийомної родини на тимчасово окупованих територіях, її батькам чи опікунам потрібно звернутися до місцевої служби у справах дітей або Національної соціальної сервісної служби. Також можна повідомити українським правозахисним організаціям, які займаються захистом прав дітей.

Чуємо з окупованих територій та з території Росії, що діти будуть влаштовані в інтернати, отримають статус сиріт та їх почнуть одразу всиновлювати

«Те, що ми чуємо з окупованих територій та з території Росії, – що діти будуть влаштовані в інтернати, отримають статус сиріт та їх почнуть одразу всиновлювати. Найперше завдання – забезпечити дитині безпеку, розібратися, чи є батьки, чи є можливість зв'язатися, можливо, це найближчі родичі, дорослі брати, сестри. Ті випадки, про які я знаю, діти перебувають у прийомних сім'ях, та прийомні батьки через служби у справах дітей українці займаються питанням з'ясування, де батьки, яким чином забезпечити дитині безпеку чи повернення до сім'ї», – повідомила Касьянова.

За її даними, всі можливості спілкуватися з усіма службами у справах дітей – а це їхня відповідальність та компетенція – вони існують.

«Якщо навіть немає служби у справах дітей Херсона, можна зв'язатися зі службою у справах дітей Дніпропетровської області, або зателефонувати до Національної соціальної сервісної служби, можна написати представникам громадських організацій, в Херсоні їх теж багато. Ми всі між собою координуємося, якщо така інформація є, ми її оперативно передаємо туди, куди вона має бути передана – до поліції та служби у справах дітей», – запевнила голова правління Української мережі за права дитини.

Колишній уповноважений президента України з прав дитини, засновник організації «Врятуємо Україну», яка займається евакуацією дітей та сімей з гарячих точок, Микола Кулеба вважає, що важливим завданням для України на сьогодні є вирішення питань, пов’язаних з дітьми, які втратили батьків. Кулеба також наголосив, що в особливій небезпеці перебувають діти, що залишилися на тимчасово окупованих територіях.



«Точно ці питання сьогодні обговорюються на рівні держави та певні рішення якісь будуть, але знову ж таки, що робити з тисячами дітей, батьки яких загинули? Діти, які шукають притулку? Навіть ті батьки, в яких втрачені документи. Це велике питання, яке сьогодні постає саме в площині захисту прав та інтересів дітей і допомоги їхнім батькам. І деякі питання залишаються без відповіді. Саме ті діти, які залишилися на окупованих територіях, інтернатні заклади, які залишились і не встигли просто виїхати, то тут досить серйозне питання і загрози щодо порушення прав цих дітей», – сказав «Новинам Приазов’я» Кулеба.

«Спілкуючись з тими представниками державних органів, які залишились на тих територіях, які окуповані сьогодні, то однозначно говорять про порушення законодавства, введення законодавства Російської Федерації. Це окупанти, вони діють відповідно до тих вказівок, які дають їм їх власники, які і почали цю агресію», – додав він.

РФ коїть воєнний злочин – правозахисники

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський розповів, що до початку повномасштабної війни Росія примусово вивозила дітей і з території окупованої частини Донбасу – ОРДЛО. Правозахисник вважає, що процес депортації дітей до Росії можна порівняти з торгівлею людьми, та пояснив, чому.

Наразі цих дітей підготували до усиновлення батьками РФ. Це така велика схема, яку можна порівняти з торгівлею людьми

«На сьогоднішній день Російська Федерація вивезла з ОРДЛО до РФ 1500 дітей. Цифра може бути більша, я кажу тільки півтори тисячі дітей, які не мають батьків. Вони їх вивезли, ще перша хвиля примусової евакуації була перед війною десь 19-18 лютого, вони їх вивезли до Російської Федерації. Наразі цих дітей підготували до усиновлення батьками РФ. Це така велика схема, яку можна порівняти з торгівлею людьми, в даному випадку дітьми. Тому, що пройшов майже місяць після того, як діти були перевезені до Російської Федерації, а тепер їх підготували до усиновлення. Розумієте, процес дуже швидкий, коли людину перевозять, вона повинна пройти процес соціалізації. Тобто познайомитись з батьками, прийняти рішення, в цьому випадку рішення дітей нікого не цікавить, їх просто таким чином хочуть примусово продати, я впевнений, за гроші продати до Російської Федерації», – зазначає Лисянський.

Він стверджує, що приблизно для 200 дітей вже підготували документи: «Для 200 тому, що зараз у цих 200 дітей є громадянство Російської Федерації, тому що їм по 15-16 років, а для інших вони прийняли ось такий закон, і тому це ось така схема, це фактично торгівля людьми».

На думку Павла Лисянського, в Україні потрібно створити спеціальну профільну структуру, яка займалася б питанням повернення дітей. Правозахисник також зазначив, успішний досвід у розв'язання таких питань має Ізраїль.



Голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник наголосила, що у випадку евакуації дітей з України «Росія скоює міжнародний воєнний злочин».

Частина тих вивезених дітей потребує медичної допомоги

«Страшне те, що частина тих вивезених дітей потребує медичної допомоги. Наскільки якісно надається та допомога, неможливо перевірити. Ті свідчення, які надходять від людей, говорять про те, що умови тримання цих людей, включаючи дітей, – жахливі. Немає нормальної медицини й харчування. Тобто діти, їхнє життя та здоров'я зараз в небезпеці», – каже правозахисниця.

«Що стосуються правової оцінки, то це є міжнародним злочином, воєнним злочином, тому що РФ не має жодного права вивозити людей з окупованих територій до країни-окупанта. Плюс там порушується багато інших прав дітей, в першу чергу, на сім’ю», – зазначила вона.

Куди далі слідують ці діти – невідомо. Немає жодного механізму повернення цих дітей

Скрипник також вказала на ще один важливий, на її думку, момент, якій стосується документів: «Ми знаємо, що у багатьох дорослих відбирають документи, у дітей взагалі може не бути таких документів. Це також розрив зв'язків таких дітей із країною їхнього громадянства – Україною. Також, куди далі слідують ці діти – невідомо. Немає жодного механізму повернення цих дітей, майже немає перемовин, Україна шукає посередників у цьому процесі, міністерка інтеграції Ірина Верещук також шукає, але Росія не надає жодних можливостей забирати хоча б дітей, хоча треба забирати всіх».



Також Ольга Скрипник зазначила, що допомогти в цій ситуації можуть, зокрема, міжнародні організації, які мають доступ до Росії.



«100% всі міжнародні організації, які мають доступ до РФ, мають робити все можливе, щоб потрапити до тих «таборів біженців», як Росія це називає, до міст, де утримують громадян України, зокрема дітей», – вважає Скрипник.

На її думку, це може бути і Червоний Хрест, і ООНівські агенції, самі російські правозахисники, або російські громадські організації також можуть опікуватись цим питанням та пробувати отримати доступ.

«Ми особисто, так само, як і інші колеги з України, правозахисники, звернулись до деяких російських організацій з тим, щоб вони допомогли розшукувати такі міста і хоча б намагалися встановити мінімальний контакт із людьми. Але ті, до кого ми зверталися, здебільшого відмовлялися, пояснюючи тим, що це небезпечно для них, або тим, що вони зперебувають на етапі виїзду з Росії, тому не можуть цим займатися», – повідомила Скрипник.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Маріуполь залишається заблокованим російською армією із 1 березня 2022 року. Більшість районів міста – знищені.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські війська цілеспрямовано убивають цивільне населення.