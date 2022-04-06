Битва за «Азовсталь» у Маріуполі. Яке значення має завод для оборони міста?

Російські сили штурмують промислове підприємство «Азовсталь» в Маріуполі Донецької області. Окупанти надають йому особливе значення і вважають, що після взяття під контроль цього заводу оборона міста з боку українських військових стане неможливою. Чи так це? Яке значення насправді має «Азовсталь» для міста та для його оборони? Про це – в новому випуску програми проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Комбінат бомблять з літаків»

Керівник «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко розповів, що, за його інформацією, зараз у центрі міста тривають бої, а захопити «Азовсталь» російським військовим буде досить важко. Він зазначає, що взяття кожного додаткового об’єкта наближає окупантів до взяття всього міста в цілому.

Взяти цей об'єкт достатньо важко

«Взяти «Азовсталь»? Я навіть не знаю, як це можна зробити. Я знаю, що комбінат бомблять із літаків, але якщо ми порівнюємо Донецький аеропорт і «Азовсталь» – це дві великі різниці. «Азовсталь» – це велика територія з великою кількістю будівель, металоконструкцій, я думаю, що там є і підземні комунікації. Взяти цей об’єкт достатньо важко», – підкреслив Осиченко.

Найстрашніше, каже він, що у всіх цих боях де-факто беруть участь мирні жителі, бо вони там є.

Усі бомбові удари по місту, всі в тому числі, потрапляють і по мирних жителях

«І усі обстріли, усі бойові дії, усі бомбові удари по місту, вони всі, в тому числі, потрапляють і по мирних жителях, а мирні жителі – ми ж з вами повинні пам’ятати – вони понад місяць живуть у кам’яному віці, живуть на інстинктах. Найголовніший інстинкт – це виживання. І, крім того, що це кам’яний вік, він ускладнений тим, що артилерійські, мінометні, ракетні обстріли продовжуються постійно», – підкреслює маріуполець.

Колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута пояснив, що територія комбінату «Азовсталь» має важливе географічне положення для військових, тому бої там тривають.

Є достатньо важливим географічним положенням. Тому там бої масштабні, сподіваємось, що металургійне виробництво достатньо міцне

«Всі подібні заводи – вони дуже-дуже великі, за своєю площею – більше, ніж деякі міста. Це колосальний комплекс, там ідуть бої. «Азовсталь» прямо по центру між північною та південною частиною міста, її побудували прямо на березі моря, посередині міста, місто розділене комбінатом «Азовсталь». Це є достатньо важливим географічним положенням. Тому там бої масштабні, сподіваємось, що металургійне виробництво достатньо міцне, там можна воювати, забезпечити правильні бойові дії і більш-менш безпечніше», – вважає Тарута.

Він зазначив, що зруйнувати завод не так просто.

«Просту будівлю легко зламати, а спробуй «Азовсталь» розбити, немає таких ракет, пошкодити можуть, але зруйнувати – ні, тому там зараз бої», – сказав Тарута.

«Інформаційний тиск з боку РФ»

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін зазначив, що, окрім ведення воєнних дій, російські військові намагаються тиснути ще й інформаційно, знімаючи фейкові відео і поширюючи їх в соціальних мережах і російських ЗМІ.

«Спроби штурму не припиняються вже ось весь час з оточення, і наші хлопці, які там перебувають, вони просто реально усі герої і вони роблять просто неможливе. Але рашисти на цей час – я бачив декілька останніх відео, то вони показують, що от ми рухаємося на «Азовсталь», – але фактично вони і близько до «Азовсталі» не підійшли. Тобто вони просто знімають поряд якийсь там житловий приватний сектор, який там постійно знімають ролики. Вони і близько не просунулися до «Азовсталі». Тому вони можуть розповідати що завгодно, але з того, що я бачив на їхніх відео, там немає ніякого прогресу», – розповів Бородін.

Він зазначив, що немає жодних реальних ознак того, що «Азовсталь» дійсно взята. І здаватися там ніхто не збирається, а поширення російськими каналами інформації про те, що українські піхотинці «здаються», назвав фейком.

Це спроба психологічного тиску на тих, хто не здався, надавити, що от дивіться – ваші побратими здалися

«Швидше за все, там дійсно є полонені, але яких, швидше за все, взяли набагато раніше. Частина – можливо, взагалі не десантники, не морські піхотинці, а ТРОшники наші або прикордонники. Частина взагалі може бути акторами, тому що на відео від «кадировців» вони показують лише 5 людей, усі інші – чомусь в пов’язках. Як так може бути, якщо вони усіх полонених завжди повністю роздягають. І ті люди, яких ми бачили на відео, вони йшли повністю в обладнанні в касках з закритими обличчями. Тому я думаю, що це спроба психологічного тиску на тих, хто не здався, надавити, що от дивіться – ваші побратими здалися. Але люди, які навіть вже там, вони знають, що це не так, і тому це не спрацювало», – додав Бородін.

Українські військові вже спростували інформацію РФ про сдачу в полон.

Що допоможе деблокаді міста?

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що питання деблокування Маріуполя залежить від того, наскільки вдасться українській армії зупинити російських військових на південному сході. Також, на думку експерта, важливо перервати російській армії постачання зброї до Маріуполя.

«Треба намагатися, звичайно, вживати інші заходи, які б суттєво допомогли деблокаді нашим бійцям там. Тобто над цим, на мою думку, іде зараз робота зокрема. Вочевидь, є певні плани, як краще це робити, за яких умов. Я думаю, що як тільки наші сили оборони будуть мати відповідний, скажімо так, момент, мати сили і командування буде вважати за потрібне, що цього зараз достатньо і в цей момент це потрібно робити, тоді обов'язково це відбудеться. Я майже переконаний, що про героїв у Маріуполі ніхто не забував і не забуває, і пам’ятає», – сказав він.

Експерт зазначив, що російські сили зараз все більше підтягують свою армію на схід.

Ворогу не вдається активно просуватися на сході

«Але ворогу там не вдається активно просуватися. Його стримують і на ізюмському напрямку, і донецький напрямок доволі добре тримається. Тому я думаю, що обов'язково ми побачимо рух із деблокади Маріуполя», – вважає експерт.



Також Олександр Мусієнко впевнений, що Росії не потрібен Маріуполь як місто для життя людей.



«Вони його зруйнували фактично, треба називати речі своїми іменами. Вони його розтрощили своїми авіаударами, нищівними ударами артилерії, знищили все, що там можливо, практично на 80-90%. Тому я думаю, що вони зараз розглядають Маріуполь виключно з точки зору як порт – доступ до Азовського моря і блокаду України – портів Азовського моря. І друге, це як географічну точку в отриманні сухопутного коридору до окупованого Криму», – додав він.

Маріуполь залишається в облозі російської армії, повідомляє українська влада. Там – гуманітарна катастрофа. Бої за місто тривають.

За даними влади Маріуполя, за час війни Росії проти України в місті загинули понад 2 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще на початку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом зняти блокаду Маріуполя зараз неможливо, оскільки війська відбивають атаки армії РФ північніше на Донеччині.