Профільний орган ООН «стривожений» повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі

Технічний секретаріат Організації із заборони хімічної зброї при ООН «уважно моніторить» ситуацію в Україні – про це речник ОЗХЗ заявив 12 квітня у зв’язку з заявами захисників Маріуполя про те, що російські війська застосували в місті отруйну речовину.

«Секретаріат стривожений нещодавніми непідтвердженими повідомленнями про застосування хімічної зброї в Маріуполі, які поширилися в медіа протягом останніх 24 годин. Цьому передували повідомлення в медіа в останні пару тижнів про обстріли, спрямовані на хімічні заводи, розташовані в Україні, разом зі звинуваченнями з обох боків щодо можливого неналежного застосування токсичних хімікатів», – йдеться в заяві.

Організація вказала на те, що всі 193 країн-членів ОЗХЗ, в тому числі Україна та Росія, є сторонами Конвенції про хімічну зброю від 1997 року. Цей документ передбачає зобов’язання не створювати і не застосовувати хімічну зброю.

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«Застосування хімічної зброї де завгодно будь-ким за будь-яких обставин підлягає осуду і повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством проти такого використання», – заявляє відомство.

ОЗХЗ зазначає, що перебував на зв’язку з українською та російською владою від початку повномасштабного вторгнення, отримав від них повідомлення щодо погроз застосування токсичних хімікатів і поділився ними з усіма 193 державами-членами.

«Згідно з Конвенцією про хімічну зброю, Секретаріат залишається готовим допомогти будь-якій країні-стороні документу на її запит у разі застосування або загрози застосування хімічної зброї», – додає речник Організації.

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Також Технічний секретаріат Організації планує продовжувати «моніторити ситуацію і залишатися на зв’язку із зацікавленими державами».

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українська влада зараз перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими військами в Маріуполі. Вона припустила, що були застосовані фосфорні боєприпаси.

Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» заявили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.

Пізніше лідер «Азова» Андрій Білецький повідомив про трьох постраждалих. За його словами, у них «чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків».