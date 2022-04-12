«Азов»: постраждалі від отруйної речовини в Маріуполі – у «відносно задовільному стані»

Постраждалі внаслідок застосування російськими військами отруйної речовини в Маріуполі перебувають у відносно задовільному стані, повідомив полк «Азов», військові якого захищають місто.

«Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім, зараз обстежити місце подій в повній мірі через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів», – йдеться в повідомленні.

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Оборонці Маріуполя називають основну симптоматику постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки та слизових ділянок очей.

За даними полку, російські війська застосували отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Водночас «Азов» вказує на те, що через перебування в повній блокаді токсикологічний аналіз застосованих речовин неможливий. Він називає своїм основним завданням спостереження за станом військових та можливими наслідками отруєння.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українська влада зараз перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими військами в Маріуполі. Вона припустила, що були застосовані фосфорні боєприпаси.

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Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» заявили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.

Пізніше лідер «Азова» Андрій Білецький повідомив про трьох постраждалих. За його словами, у них «чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків».