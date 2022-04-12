У Пентагоні поки не можуть підтвердити застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі

У Пентагоні наразі не можуть підтвердити заяви з України про використання Росією в Маріуполі хімічної зброї, так званого «білого фосфору». Про це, як повідомляє «Голос Америки», 12 квітня заявив високопосадовець Міністерства оборони США.

За повідомленням, в уряді США досі аналізують ситуацію. В американському оборонному відомстві вказують, що на заваді оцінці ситуації є відсутність доступу до Маріуполя і неможливість спілкуватися з лікарями.

Посадовець США наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти. При цьому, вказало джерело, встановити факт використання зброї дистанційно за даними спостережень нелегко.

Міноборони США також вважає, що наразі Росія зберігає «приблизно понад 80%» сил, які від початку накопичила проти України. У Пентагоні також вказали, що щоденно здійснюють поставки військової допомоги до України.

За словами високопосадовця Пентагону, Росія нині сконцентрувала більшість своїх повітряних ударів в Україні на сході та заході.

У березні президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон відповість у разі використання Росією хімічної зброї. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також заявляв, що застосування хімічної або ядерної зброї Росією проти України стане фундаментальною зміною природи конфлікту.