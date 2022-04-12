Керівництво України робить «усе можливе», щоб допомогти військовим у Маріуполі – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський та керівництво Збройних сил України роблять «усе можливе та неможливе», щоб допомогти заблокованим у Маріуполі українським військовим, але не можуть озвучувати деталі. Про це заявив антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням», – наголосив він.

За словами Подоляка, військово-політичне керівництво країни поінформоване про проблеми з припасами та відстежує ситуацію у режимі реального часу.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.​

Ввечері 11 квітня захисники Маріуполя з полку «Азов» повідомили, що російські військові застосували невідому отруйну речовину проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі. Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що «ми могли б деблокувати Маріуполь, якби отримали достатньо зброї».