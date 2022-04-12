Хімічна атака на Маріуполь, арешт Суркова, Росія шукає винних у провалах війни? | Свобода Live

Хімічна атака на оборонців Маріуполя

У полку «Азов» заявили, що наприкінці доби 11 квітня російські війська скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у Маріуполі. У постраждалих, за повідомленням, спостерігалася дихальна недостатність і вестибуло-атактичний синдром.

Пізніше лідер «Азова» Андрій Білецький повідомив про трьох постраждалих. За його словами, у них «чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків».

Суроков під арештом?

Колишнього помічника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова відправили під домашній арешт, повідомив напередодні у Facebook ексдепутат Державної думи РФ, учасник Сил тероборони України Ілля Пономарьов. Пономарьов наголосив, що Сурков, як ніхто, знає реальну ситуацію у сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки. Якщо Суроков під арештом, то про що це свідчить?

Зґвалтування дітей, жінок і чоловіків, катування і убивства цивільних

Масові вбивства і катування цивільних людей російськими військовими, зґвалтування, в тому числі дітей та немовлят – про ці факти Володимир Зеленський розповів перед парламентом Литви. За словами президента України, звірства армії Росії на окупованих територіях стали можливими через впевненість у безкарності. Тому світ має об'єднатися і зупинити ці злочини, зокрема і за допомогою найжорсткіших економічних санкцій.

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