Заяви Росії про контроль Маріуполя є перебільшеними – радник мера

Заяви Росії про контроль Маріуполя є перебільшеними, ЗСУ контролюють «більшу частину міста – особливо, якщо рахувати за площею». Про це у коментарі Радіо Свобода заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Якщо подивитись на карту, то де знаходиться комбінат «Азовсталь», який вважається найближчим місцем до базування «Азову», і де розташований комбінат імені Ілліча, який вважається найближчим місцем до базування наших морпіхів, то стає зрозумілим, що той контроль, на якому так наголошують окупанти, він щонайменше дуже умовний», – наголосив він.

За словами Андрющенка, подібна ситуація і в морському порту Маріуполя.

«Ми спостерігаємо, що окупанти намагаються штурмувати порт. Вони заявляють, що контролюють понад 80 відсотків порту, але навіть непрямі докази ми бачимо на карті пожеж, ми бачимо по стільникових даних, що ні 80, ні навіть 50 відсотків контролю над портом. Це дуже-дуже велике перебільшення», – наголошує радник міського голови Маріуполя.

Напередодні російські сили заявляли, що під їхнім контролем нібито перебувають 80% Маріуполя.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.

13 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов».

Міністерство оборони Росії 13 квітня заявило, що в Маріуполі в полон нібито здалися понад 1000 українських морських піхотинців. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко відкинув цю заяву, заявивши спільному каналу Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время», що українське військове командування її не підтверджує.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив напередодні, що президент України Володимир Зеленський та керівництво Збройних сил України роблять «усе можливе та неможливе», щоб допомогти заблокованим у Маріуполі українським військовим, але не можуть озвучувати деталі.