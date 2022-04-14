Заяви Росії про понад тисячу українських полонених у Маріуполі «ймовірно, неправдиві» – аналітики

Заяви Росії про масову здачу в полон українських військових у Маріуполі, скоріш за все, не відповідають дійсності. Про це йдеться в аналізі Інституту з вивчення війни – аналітичного центру, розташованого в Сполучених Штатах.

Водночас російські війська відтіснили українських військовослужбовців з території Маріупольського металургійного комбінату Ілліча у північних районах міста, йдеться у звіті.

«Російські заяви про масову здачу українців у полон у Маріуполі, скоріш за все, неправдиві, але російські війська змусили українських бійців залишити металургійний комбінат імені Ілліча на півночі Маріуполя 13 квітня, відтак ще більше звузивши два останніх осередки українських оборонців. Російські війська, можливо, захоплять Маріуполь протягом наступного тижня», – йдеться в звіті.

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При цьому автори вказують на те, що кілька підрозділів 36-ї бригади морської піхоти змогли прорватися до полку «Азов» на заводі «Азовсталь».

Аналітики вказують на те, що міністерство оборони Росії проілюструвало свою заяву про понад 1000 полонених українських морських піхотинців відео з близько 30 нібито українськими військовими.

За заявою відомства, їх взяли в полон під час спроби прорватися з комбінату імені Ілліча на північ. Натомість кілька українських джерел окремо одне від одного повідомили, що прорив був успішним, зазначається у звіті.

Також командири 36-ї бригади та полку «Азов» виступили з відеозверненням, в якому прозвітували про з’єднання сил. В цьому відео командир «Азова» Денис Прокопенко закликав «не робити героїв із дезертирів, які добровільно здалися в полон», проте не уточнив, чи були такі випадки останніми днями в Маріуполі.

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Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже понад півтора місяця.

13 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти змогли з’єднатися з військовими полку «Азов».

Міністерство оборони Росії 13 квітня заявило, що в Маріуполі в полон нібито здалися понад 1000 українських морських піхотинців. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко відкинув цю заяву, заявивши спільному каналу Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время», що українське військове командування її не підтверджує.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив напередодні, що президент України Володимир Зеленський та керівництво Збройних сил України роблять «усе можливе та неможливе», щоб допомогти заблокованим у Маріуполі українським військовим, але не можуть озвучувати деталі.