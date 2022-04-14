У білоруському Холмичі цивільних попереджають про можливий «напад» України – дані Генштабу

Збройні сили Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях, триває планова бойова підготовка. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 квітня.

«У білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі», – йдеться в зведенні.

Генштаб спостерігає нарощування Росією авіації біля східного кордону України, посилення артилерійських підрозділів, оптимізацію наявних систем управління.

Командування також спостерігає постійну загрозу застосування ракетного озброєння по всій Україні. Зокрема, російські війська продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Сіверському напрямку Росія перегруповує підрозділи Центрального військового округу з Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності їх зосереджують у Бєлгородській і Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку противник розвідує ймовірні напрямки наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Триває блокування Харкова та обстріли міста з артилерії, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

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«На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої. За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєверодонецька», – зазначає командування.

В окупованих районах Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація. У Горлівці, за даними штабу, проводяться обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

«Російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої «ДНР». Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків», – повідомляє Генштаб.

На Південнобузькому напрямку російські війська ведуть бойові дії в районі Олександрівки, намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.

За даними командування, на Донбасі сили оборони України відбили вісім атак загарбників, «знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника».

«Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито два ворожих винищувача», – йдеться в зведенні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».