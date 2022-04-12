Пентагон назвав причини провалу путінського «бліцкригу» в Україні

«Успіхи українських військових на полі бою – це насамперед заслуга самих українців», – сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

Він високо оцінив відвагу та ефективність української армії, яка дає відсіч широкомасштабному вторгненню Росії, а також відзначив стійкість українського народу.

«… Вони (українці) зазнають втрат, як у живій силі, так і в техніці, і тут нічого не вдієш: це війна, – сказав Кірбі. – Але росіяни теж зазнали втрат, і чималих… Звичайно, втрату будь-якого життя – солдата чи мирного жителя – поповнити неможливо. Загинуло безліч ні в чому не винних людей...Ми сумуємо разом із сім'ями, які втратили своїх рідних».

Другою причиною провалу планів Кремля блискавично захопити Україну, речник американського оборонного відомства назвав допомогу союзників на чолі зі США, які забезпечують Україну летальними та нелетальними озброєннями та військовою технікою.

І лише по-третє, за словами Кірбі, недосягнення початкових планів Путіна щодо захоплення України зумовлене тим, що російська армія виявилася нездатною виконати поставлене бойове завдання.

«Я розумію, що ми маємо фокусуватися на тому, що відбувається на Донбасі, і це абсолютно правильно, – продовжив речник Пентагону. – Але давайте також не забувати, де ми були лише кілька днів тому, коли було незрозуміло: чи залишать росіяни свої позиції під Черніговом та Києвом чи ні? Вони відступили, і це сталося не само собою і не тільки тому, що у росіян щось не вийшло».

«Так, у них не вийшло, але вони відступили ще й тому, що українці зробили все, щоб захистити свою країну та свою столицю, щоб відобразити російський наступ. Все це – не випадковість, це результат восьми років підготовки за участю Сполучених Штатів, Великобританії та інших союзників, а також постачання оборонних систем, які вони отримують. І очевидно, що зараз вони (українці) розширюють спектр своїх джерел, і ми робимо все можливе, щоб поповнювати їхній арсенал якнайшвидше», – наголосив речник Пентагону.

Втрачене у боях з російською армією озброєння та інші матеріальні ресурси, наголосив Кірбі, цілком можна поповнити, і саме цим зараз займаються США та їхні союзники.

У вівторок 12 квітня президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорили телефоном питання посилення військової та економічної підтримки України, а також необхідність припинення залежності Заходу від російських нафти та газу.

«Лідери обговорили необхідність прискорення допомоги Україні, включаючи посилення військової та економічної підтримки, оскільки українські сили готуються до нового наступу Росії на сході країни», – повідомила речниця британського прем'єр-міністра.

«Джонсон і Байден також домовилися продовжувати спільні зусилля щодо посилення економічного тиску на (президента Росії Володимира) Путіна і рішуче покласти край залежності Заходу від російської нафти і газу», – сказала представниця Даунінг-стріт.

Також відбулася розмова міністра оборони США Ллойда Остіна на міністра оборони України Олексія Резнікова.

Як повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, у розмові Остін наголосив на зусиллях США спрямованих на те, щоб задовольнити найбільш нагальні військові потреби України.

Раніше президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що Україні потрібен мир. За словами Зеленського, «він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою».