Генштаб ЗСУ про втрати Росії у війні: 19 600 військових, 732 танки, 157 літаків

Росія у війні проти України втратила близько 19 600 своїх військових, повідомив вранці 12 квітня Генеральний штаб українських Збройних сил.
Крім того, за даними Генштабу, Росія через свою агресію втратила:
- 732 танки
- 1946 бойових броньованих машин
- 349 артилерійських систем
- 111 РСЗВ
- 63 засоби ППО
- 157 літаків
- 140 гелікоптерів
- 1406 одиниць автомобільної техніки
- 7 кораблів /катерів
- 76 цистерн із ПММ
- 124 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 25 одиниць спеціальної техніки
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.
25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.
За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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