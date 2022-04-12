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Генштаб ЗСУ про втрати Росії у війні: 19 600 військових, 732 танки, 157 літаків

Уламки збитого на Харківщині російського бойового літака Су-35, 3 квітня 2022 року

Росія у війні проти України втратила близько 19 600 своїх військових, повідомив вранці 12 квітня Генеральний штаб українських Збройних сил.

Крім того, за даними Генштабу, Росія через свою агресію втратила:

  • 732 танки
  • 1946 бойових броньованих машин
  • 349 артилерійських систем
  • 111 РСЗВ
  • 63 засоби ППО
  • 157 літаків
  • 140 гелікоптерів
  • 1406 одиниць автомобільної техніки
  • 7 кораблів /катерів
  • 76 цистерн із ПММ
  • 124 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 25 одиниць спеціальної техніки
  • 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні. «Це величезна трагедія для нас», – сказав Пєсков, не уточнивши точну кількість загиблих і поранених у війні проти України громадян РФ.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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