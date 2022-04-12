Російські війська розміщують техніку в житловій забудові – Генштаб ЗСУ

Російські військові в порушення міжнародного гуманітарного права продовжують розміщувати техніку та живу силу в житловій забудові, заявляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні 12 квітня.

«На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області окупанти використовують приміщення аграрних підприємств, об’єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Відзначено випадки ведення ворогом бойових дій в цивільному одязі», – заявляє командування.

За спостереженнями штабу, російські війська намагаються завершити перегрупування в Бєлгородській та Воронезькій областях Росії та перебазувати авіацію на аеродроми, розташовані поблизу східних кордонів України.

Триває часткове блокування Харкова, бойові дії в районі Ізюма ведуть підрозділи зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій Росії.

«На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії та утримує визначені рубежі силами зі складу Південного військового округу. Здійснює переміщення додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України», – йдеться в зведенні.

Українське командування також вказує на ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах Мелітополя та Іловайська.

«Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області», – повідомляє штаб.

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Також російські війська «не полишають спроб закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області».

На Чорному та Азовському морях російські корабельні угруповання продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Генштаб констатує, що загроза застосування противником ракетного озброєння зберігається.

Протягом попередньої доби, за даними штабу, українські війська відбили шість атак загарбників, знищили чотири танки, п’ять одиниць броньованої, 26 одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

«Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено сім повітряних цілей: один літак, два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати», – додає командування.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.