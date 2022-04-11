Штаб ООС повідомив про відбиття 6 атак військ РФ на Донецькому і Луганському напрямках

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що на Донецькому і Луганському напрямках українські військові упродовж поточної доби успішно відбили шість атак російських військ.

«Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки, 8 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарата ворога», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні заявив, що війська РФ не відмовляються від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей. Описуючи ситуацію на Донецькому напрямку, у Генштабі розповіли про безуспішні спроби військ РФ штурму Сєверодонецька та штурмові дії в окремих районах Маріуполя.