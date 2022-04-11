У Харкові внаслідок обстрілів загинули 8 людей, 19 поранені, зокрема діти – ОВА

Внаслідок обстрілів російськими військовими житлових районів Харкова вдень 11 квітня загинули вісім людей, в тому числі дитина 13 років, ще 19 людей поранені, серед них – двоє дітей 4 і 9 років, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Наші ЗСУ міцно тримають оборонні позиції Харкова й області. Тому російський ворог від свого безсилля продовжує «воювати» з мирним населенням. Сьогодні вдень продовжилися обстріли обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку», – написав Синєгубов у телеграмі.

Крім того, за його словами, у Харкові зафіксували використання військовими РФ мін відкладеної дії.

«Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні. Знаходили їх в різних районах міста Харків – Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01:30 години ночі із артилерії. Рятувальники ліквідовували їх весь день, вдалося знищити більше 80 мін. Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках», – написав Синєгубов і закликав містян бути обережними.

По області, за його даними, «складним залишається Ізюмський напрямок».

«Окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше. Але їм це не вдається, бо наша українська армія міцно тримає позиції та не пускає окупантів. Попри атаки ворога, область працює над доставленням гуманітарної допомоги, відновленням доріг та запуском економічних процесів», – додав голова ОВА.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.