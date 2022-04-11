За добу в Харкові й передмісті виявили шістьох загиблих через обстріли – ДСНС

Протягом доби 10 квітня рятувальники Харківської області 55 разів виїздили на ліквідацію пожеж, з них 28 були спричинені обстрілами, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в регіоні.

Також тричі рятувальники брали участь у розбиранні завалів.

«За добу рятувальники виявили тіла шістьох загиблих осіб, які отримали смертельні травми в результаті обстрілів (Холодногірський – двоє, Московський — один, Індустріальний — один, місто Пісочин – двоє) та двоє постраждалих (Індустріальний район Харкова). На пожежах ДСНСники врятували трьох осіб», – йдеться в повідомленні.

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За даними служби, пожежі внаслідок обстрілів стались у майже всіх районах міста.

«Найбільша пожежа виникла о 10:35 у складській будівлі, що у Київському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів. Ліквідовували пожежу три відділення ДСНС», – звітує відомство.

За спостереженнями Генерального штабу Збройних сил України, російські військові продовжують часткове блокування Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.