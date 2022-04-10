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Війна

На супутникових знімках видно нові скупчення російських військ на східному кордоні – «Схеми» 

Знімок військової частини у місті Валуйки Бєлгородської області від 8 квітня 2022 року

Російська армія нарощує присутність військової техніки поблизу Харківської та Донецької областей, зокрема у місті Валуйки та селищі Солоті Бєлгородській області. На супутникових знімках, які є в розпорядженні «Схем», журналісти помітили масове скупчення військової техніки, зокрема танків та бронетранспортерів і розгортання наметового містечка. Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Росія перекидає свої підрозділи до Бєлгорода та обласного міста Валуйки з метою подальшого наступу на Харків та Донбас, цю інформацію підтверджували і в Міністерстві оборони США.

Неподалік Валуйок можна помітити два наметових містечка, танки та іншу техніку. Судячи з супутникових знімків, ще 2 квітня на цьому ж місці військової техніки не було. Частина техніки захована у лісосмузі.

Нове місце розташування військової техніки РФ біля села Агошевка
Нове місце розташування військової техніки РФ біля села Агошевка

Ще одна локація, де було помічено скупчення військової техніки РФ, розташована північно-західніше неподалік села Агошевка. Тут зосереджено танки, БТР та військові вантажівки. На знімках за 29 березня цієї техніки помічено не було.

Нове місце розташування військової техніки РФ на північному заході від села Агошевка
Нове місце розташування військової техніки РФ на північному заході від села Агошевка

На іншому військовому полігоні на північний захід від міста Валуйки поблизу селища Солоті можна помітити ще одне скупчення військової техніки та наметове містечко поблизу лісосмуги. Раніше на цьому місці такої кількості техніки помічено не було.

Нове місце розташування військових РФ біля селища Солоті
Нове місце розташування військових РФ біля селища Солоті

«Схеми» знайшли і розташування інших сухопутних сил РФ біля Валуйок. Зокрема, на одному із полігонів можна помітити, зокрема, до 20 танків. А також щонайменше 21 військовий гелікоптер. До того ж на полігоні розташована інша військова техніка, якої до повномасштабного вторгнення тут не було.

Знімок військової частини у місті Валуйки за 17.11.21 та 08.04.22
Знімок військової частини у місті Валуйки за 17.11.21 та 08.04.22
Знімок військової частини у м. Валуйки 08.04.22
Знімок військової частини у м. Валуйки 08.04.22

В самому селищі Солоті розташований 237-й танковий полк Сухопутних військ РФ. Там журналісти зафіксували пересування техніки.

Знімок військової частини у селищі Солоті за 17.11.21 та 08.04.22
Знімок військової частини у селищі Солоті за 17.11.21 та 08.04.22

Дороги з міста Валуйки та селища Солоті ведуть напряму до Харківської області через контрольні пункти Чугунівка та Піски. Також з міста є і дорога на північ Луганської області через КПП у селищі Танюшевці Луганської області.

Раніше американська компанія Maxar Technologies 10 квітня опублікувала супутникові знімки, на яких видно, як 12-кілометрова колона російської військової техніки рухається в Харківській області. На знімках техніка прямує на південь через село Великий Бурлук, що на схід від Харкова. Знімки були зроблені 8 квітня.

Знімок Maxar Technologies, датований 8 квітням, на якому видно, як 12-кілометрова колона російської військової техніки рухається в Харківській області
Знімок Maxar Technologies, датований 8 квітням, на якому видно, як 12-кілометрова колона російської військової техніки рухається в Харківській області

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов 10 квітня повідомив про знищення вночі російської колони, проте незрозуміло, чи йдеться саме про ту колону, знімки якої опублікував Maxar. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

До того Радіо Свобода з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагона повідомило, що Росія перекидає свої військові підрозділи до російських міст Бєлгород та Валуйки з метою подальшого наступу на Донбас.

«Бачимо, що деякі підрозділи йдуть до Бєлгорода. Деякі добираються до Валуйків, які розташовані на південний схід від Бєлгорода в Росії та прямо біля кордону з північною частиною Донбасу», – повідомили в Пентагоні.

У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-у мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

«Можна говорити про один підрозділ – 18-у мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. За нашою оцінкою, очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал (у Краматорську – ред.). Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні», – повідомив високопосадовець Пентагону.

«Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція», – додав він.

На початку квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що війська РФ у війні проти України зосереджують зусилля на підготовці наступальної операції на сході з метою повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Основні зусилля війська РФ зосереджують на взятті під контроль Попасної та Рубіжного, встановленні повного контролю над Маріуполем.

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    Георгій Шабаєв

    Народився у 1997 році у Харкові. У 2014 році вступив до Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де здобув ступінь бакалавра за напрямом «онлайн журналістика». З 2016 року і донині - журналіст-розслідувач програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший). Автор з десятка журналістських розслідувань про найвищих посадових осіб держави, корупцію щодо будівництва у столиці та на великих державних підприємствах.

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    Кирило Овсяний

    Журналіст-розслідувач телевізійної програми «Схеми. Корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) з 2021 року. Почав співпрацю у 2019 році з проєкту «Схеми в регіонах». У 2018–2021 роках працював в одеському інтернет-виданні «Українська служба інформації».

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