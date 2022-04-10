На супутникових знімках видно нові скупчення російських військ на східному кордоні – «Схеми» 

Російська армія нарощує присутність військової техніки поблизу Харківської та Донецької областей, зокрема у місті Валуйки та селищі Солоті Бєлгородській області. На супутникових знімках, які є в розпорядженні «Схем», журналісти помітили масове скупчення військової техніки, зокрема танків та бронетранспортерів і розгортання наметового містечка. Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Росія перекидає свої підрозділи до Бєлгорода та обласного міста Валуйки з метою подальшого наступу на Харків та Донбас, цю інформацію підтверджували і в Міністерстві оборони США.



Неподалік Валуйок можна помітити два наметових містечка, танки та іншу техніку. Судячи з супутникових знімків, ще 2 квітня на цьому ж місці військової техніки не було. Частина техніки захована у лісосмузі.

Ще одна локація, де було помічено скупчення військової техніки РФ, розташована північно-західніше неподалік села Агошевка. Тут зосереджено танки, БТР та військові вантажівки. На знімках за 29 березня цієї техніки помічено не було.

На іншому військовому полігоні на північний захід від міста Валуйки поблизу селища Солоті можна помітити ще одне скупчення військової техніки та наметове містечко поблизу лісосмуги. Раніше на цьому місці такої кількості техніки помічено не було.

«Схеми» знайшли і розташування інших сухопутних сил РФ біля Валуйок. Зокрема, на одному із полігонів можна помітити, зокрема, до 20 танків. А також щонайменше 21 військовий гелікоптер. До того ж на полігоні розташована інша військова техніка, якої до повномасштабного вторгнення тут не було.

В самому селищі Солоті розташований 237-й танковий полк Сухопутних військ РФ. Там журналісти зафіксували пересування техніки.

Дороги з міста Валуйки та селища Солоті ведуть напряму до Харківської області через контрольні пункти Чугунівка та Піски. Також з міста є і дорога на північ Луганської області через КПП у селищі Танюшевці Луганської області.

Раніше американська компанія Maxar Technologies 10 квітня опублікувала супутникові знімки, на яких видно, як 12-кілометрова колона російської військової техніки рухається в Харківській області. На знімках техніка прямує на південь через село Великий Бурлук, що на схід від Харкова. Знімки були зроблені 8 квітня.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов 10 квітня повідомив про знищення вночі російської колони, проте незрозуміло, чи йдеться саме про ту колону, знімки якої опублікував Maxar. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.



До того Радіо Свобода з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагона повідомило , що Росія перекидає свої військові підрозділи до російських міст Бєлгород та Валуйки з метою подальшого наступу на Донбас.



«Бачимо, що деякі підрозділи йдуть до Бєлгорода. Деякі добираються до Валуйків, які розташовані на південний схід від Бєлгорода в Росії та прямо біля кордону з північною частиною Донбасу», – повідомили в Пентагоні.



У відомстві також повідомили, що російські військові збираються задіяти 18-у мотострілкову дивізію Збройних сил РФ для наступу на Краматорськ.

«Можна говорити про один підрозділ – 18-у мотострілецьку дивізію, яка сформована у 2021 році. Складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку. За нашою оцінкою, очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал (у Краматорську – ред.). Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні», – повідомив високопосадовець Пентагону.