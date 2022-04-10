Компанія Maxar оприлюднила світлини 12-кілометрової колони військ РФ під Харковом

Американська компанія Maxar Technologies 10 квітня опублікувала супутникові знімки, на яких видно, як 12-кілометрова колона російської військової техніки рухається в Харківській області. На знімках техніка прямує на південь через село Великий Бурлук, що на схід від Харкова. Знімки були зроблені 8 квітня.

Ймовірним напрямком руху було окуповане російськими військами міста Ізюм, де накопичуються сили, як стверджує у тому числі західна розвідка, для удару з метою оточення угруповання Збройних сил України на Донбасі. Інший удар може готуватися з півдня, де продовжують чинити опір окупантам українські військові в Маріуполі.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов 10 квітня повідомив про знищення вночі російської колони, проте незрозуміло, чи йдеться саме про ту колону, знімки якої опублікував Maxar. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що основні зусилля російських військ змістилися на Донбас. Очевидною метою є повна окупація територій Донецької та Луганської областей України.

Представники українського керівництва стверджують, що від майбутньої битви на Донбасі багато в чому залежатиме результат війни. «Україна вже готова до великих битв, Україна має перемогти в цих битвах, у тому числі на Донбасі, після цього Україна отримає більше суттєву переговорну позицію, з якою може диктувати певні умови», – сказав, зокрема, радник Офісу президента України Михайло Подоляк.