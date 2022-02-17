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Фотогалереї

Нові супутникові знімки зафіксували посилення російської військової активності поблизу України (фотогалерея)

На нових знімках супутникової компанії Maxar Technologies спостерігається посилення російської військової активності поблизу України в період із 14 по 16 лютого. На знімках можна побачити будівництво понтонного мосту в Білорусі та прибуття ударних гелікоптерів.

15 лютого Міноборони Росії повідомило, що частина військ розташованих поблизу України, повертаються на місця постійної дислокації. Проте держсекретар США Ентоні Блінкен наступного дня заявив, що Сполучені Штати не спостерігають «масштабного відведення» російських військ від кордону з Україною.

А 17 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес звинуватив Росію в обмані, заявивши: «За останні 48 годин ми спостерігаємо нарощування військ до 7 тисяч».
Російські намети та артилерія, сфотографовані 15 лютого на полігоні Опук у Криму. Компанія Maxar повідомляє, що артилерійські підрозділи продовжують тренуватися у цьому районі
1 Російські намети та артилерія, сфотографовані 15 лютого на полігоні Опук у Криму. Компанія Maxar повідомляє, що артилерійські підрозділи продовжують тренуватися у цьому районі
Російська військова техніка на озері Донузлав у Криму, 15 лютого 2022 року. За повідомленнями компанії Maxar, на полях поблизу гарнізону розгорнуті артилерійські підрозділи, а військові намети так і залишилися на своїх місцях
2 Російська військова техніка на озері Донузлав у Криму, 15 лютого 2022 року. За повідомленнями компанії Maxar, на полях поблизу гарнізону розгорнуті артилерійські підрозділи, а військові намети так і залишилися на своїх місцях
Військова техніка біля полігону Філатівка в Криму 15 лютого
3 Військова техніка біля полігону Філатівка в Криму 15 лютого
Бронетранспорт на залізничному вокзалі в Євпаторії. Окупований Крим, 15 лютого
4 Бронетранспорт на залізничному вокзалі в Євпаторії. Окупований Крим, 15 лютого
Військова колона біля російського гарнізону в Євпаторії, 15 лютого
5 Військова колона біля російського гарнізону в Євпаторії, 15 лютого
Будівництва дороги та нового понтонного мосту через річку Прип&#39;ять у Білорусі, 15 лютого. Міст через річку звели менше ніж за 6 кілометрів від білорусько-українського кордону
6 Будівництва дороги та нового понтонного мосту через річку Прип'ять у Білорусі, 15 лютого. Міст через річку звели менше ніж за 6 кілометрів від білорусько-українського кордону
Війська та техніка на Брестському полігоні в Білорусі, 16 лютого
7 Війська та техніка на Брестському полігоні в Білорусі, 16 лютого
Аеродром Зябрівка в Білорусі, звідки відбули російські сухопутні війська, 15 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що їхнє актуальне місцезнаходження невідоме
8 Аеродром Зябрівка в Білорусі, звідки відбули російські сухопутні війська, 15 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що їхнє актуальне місцезнаходження невідоме
Аеродром Зябрівка в Білорусі, 15 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що сюди прибув новий підрозділ, який складається із 20 ударних вертольотів
9 Аеродром Зябрівка в Білорусі, 15 лютого. Компанія Maxar повідомляє, що сюди прибув новий підрозділ, який складається із 20 ударних вертольотів
15 лютого військова колона вирушила на Захід до міста Речиця в Білорусі. Більшість техніки та військових покинули місцевість
10 15 лютого військова колона вирушила на Захід до міста Речиця в Білорусі. Більшість техніки та військових покинули місцевість
Військове обладнення, в тому числі бронетехніка та артилерія, на Курському полігоні в Росії, 14 лютого
11 Військове обладнення, в тому числі бронетехніка та артилерія, на Курському полігоні в Росії, 14 лютого
Самохідна артилерія біля Курського полігону в Росії, 14 лютого
12 Самохідна артилерія біля Курського полігону в Росії, 14 лютого

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