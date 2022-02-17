На нових знімках супутникової компанії Maxar Technologies спостерігається посилення російської військової активності поблизу України в період із 14 по 16 лютого. На знімках можна побачити будівництво понтонного мосту в Білорусі та прибуття ударних гелікоптерів.



15 лютого Міноборони Росії повідомило, що частина військ розташованих поблизу України, повертаються на місця постійної дислокації. Проте держсекретар США Ентоні Блінкен наступного дня заявив, що Сполучені Штати не спостерігають «масштабного відведення» російських військ від кордону з Україною.



А 17 лютого міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес звинуватив Росію в обмані, заявивши: «За останні 48 годин ми спостерігаємо нарощування військ до 7 тисяч».