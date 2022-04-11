Російські війська намагалися наступати на Ізюмському напрямку, без успіху – Генштаб ЗСУ

Російські війська здійснюють повітряну розвідку на Ізюмському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил в ранковому зведенні 11 квітня.

«На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій Збройних Сил України. Для цього противник застосовує БПЛА «Орлан-10». Силами до двох батальйонних тактичних груп ворог намагався здійснити наступ в напрямках населених пунктів Довгеньке та Дмитрівка, успіху не мав і відійшов на раніше зайняті позиції», – повідомляє командування.

На Донбасі, за спостереженнями Генштабу, російські військові зосередилися на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.

«Ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, успіху не мав. У місті Маріуполь, за підтримки артилерії та авіації, окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу «Азовсталь» та морського порту. Силами окремих підрозділів ворог здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар’янське», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, протягом попередньої доби сили оборони України на території Донецької та Луганської областей відбили чотири напади російських військ, знищили п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем.

Також російська армія продовжує формувати наступальне угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Штаб припускає, що найближчими днями загарбники тут намагатимуться відновити наступ.

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На цьому напрямку загарбники продовжують часткове блокування Харкова, тривають артилерійські обстріли окремих районів міста.

Зараз фіксуються підготовка озброєння та техніки в пункті дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище, Приморський край) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Генштаб очікує, що це озброєння перекинуть на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Також Росія намагається поповнити втрати особового складу батальйонної тактичної групи 36-ї окремої мотострілецької бригади (Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу. Очікується, що відібраний особовий склад відбуде з пункту дислокації в другій половині квітня.

«Не виключається проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави. Імовірно, противник, щоб порушити постачання вантажів до місць ведення бойових дій, продовжить удари по об’єктах транспортної інфраструктури на території України з метою їх знищення або виведення з ладу», – припускає командування.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. В перші дні війни колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».