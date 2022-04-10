Папа Римський закликав до перемирʼя в Україні до Великодня

Папа Римський Франциск 10 квітня, у Вербну неділю, закликав до укладення перемирʼя в Україні до католицького Великодня (17 квітня). На думку понтифіка, таке перемирʼя зрештою мало би привести до переговорів і укладення повноцінного миру.

«Покладіть зброю! Нехай розпочнеться великоднє перемирʼя. Але не для переозброєння та відновлення бойових дій, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів», – сказав папа наприкінці богослужіння перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра.

Раніше цього тижня, 6 квітня, папа Франциск засудив злочини проти мирних жителів під час повномасштабної російської агресії проти України.

На загальній аудієнції у середу очільник Католицької церкви закликав припинити вбивства цивільних в Україні. За його словами, останні новини з України, «замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі».