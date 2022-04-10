В ООН підтвердили загибель майже 1800 цивільних через війну Росії проти Україні

Через війну Росії проти Україні загинули 1793 цивільні людини, ще 2439 поранені. Такі дані станом на вечір 9 квітня опублікувало Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

Серед загиблих, за даними ООН, є 142 дитини (дані українського Офісу генерального прокурора станом на ранок 10 квітня вказують на загибель 177 дітей).

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться у повідомленні.

Водночас в ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень потребують підтвердження.

Станом на 4 квітня ООН підтверджувала загибель щонайменше 1480 цивільних.