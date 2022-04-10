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Кулеба закликав науковців світу вивчати передумови воєнних злочинів Росії на Київщині

На думку Дмитра Кулеби, політичні еліти Росії та пропаганда закладали основи для вбивств цивільних

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 10 квітня закликав науковців всього світу вивчати, що призвело до воєнних злочинів російських військ на Київщині.

На думку голови МЗС, Буча, де виявили сотні вбитих цивільних, «сталася не за один день».

«Протягом багатьох років політичні еліти Росії та пропаганда підбурювали ненависть і дегуманізацію українців, підживлювали ідею російської вищості та закладали основи для цих звірств. Я закликаю науковців по всьому світу дослідити, що призвело до Бучі», – написав міністр у своєму твітері.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

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Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.

Спалена російська техніка і тіла на вулицях: звільнене село Нова Басань на Чернігівщині (фоторепортаж)
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Спалена російська техніка і тіла на вулицях: звільнене село Нова Басань на Чернігівщині (фоторепортаж)

Після відходу російської армії ЗСУ повернули під свій контроль кілька населених пунктів, зокрема село Нова Басань на Чернігівщині. Там російські війська залишили після себе велику кількість пошкодженої та зруйнованої техніки. Просто на вулиці лежать тіла вбитих жителів села.
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