Орбан засуджує вбивства в Бучі – речник премʼєра Угорщини

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан засуджує вбивства у Бучі та повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винуватців кровопролиття, заявив 9 квітня речник Орбана Берталан Хавасі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер однієї з країн Євросоюзу зажадав доказів, що вбивства мирних жителів у Бучі – це не інсценування. Зеленський не назвав імʼя цього лідера, але у засобах інформації з'явилися повідомлення, що йдеться саме про Орбана.

Віце-премʼєр Польщі Ярослав Качинський після цього заявив: «Якщо премʼєр-міністр Орбан каже, що не зовсім розуміє, що сталося в Бучі, я б порадив йому звернутися до окуліста».

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.