Німеччина може відмовитися від російської нафти до кінця року – Шольц

Німеччина працює над тим, аби відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року – про це канцлер країни Олаф Шольц заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном у Лондоні 8 квітня.

«Ми активно працюємо над тим, аби стати незалежними від імпорту (російської – ред.) нафти і вважаємо, що зможемо зробити це протягом цього року», – сказав Шольц.

Він також додав, що Берлін «активно працює» над тим, аби відмовитися від імпорту російського газу, проте не навів конкретних термінів, коли планує цього досягнути.

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«Це, як ви можете уявити, не так просто, адже вимагає будівництва відповідної інфраструктури», – зазначив канцлер Німеччини.

Німеччина підтримала жорсткі санкції Заходу проти Москви через її вторгнення в Україну, але через значну залежність від російського імпорту енергоносіїв Берлін досі не погоджувався на вимоги бойкотувати російські нафту і газ.

Заклики до бойкоту Німеччиною російських нафти і газу стали гучнішими в країні і за кордоном після нещодавніх звинувачень на адресу російських військових у звірствах проти мирного населення в українському місті Буча.