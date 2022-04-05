Мельник – Штайнмаєру: «визнання помилок – недостатньо, потрібні дії»

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на слова президента Німеччини Франка-Вальтер Штайнмаєра про визнання «помилкою своєї політики щодо Росії».

На думку українського дипломата, такі заяви німецького політичного керівництва є недостатніми.

«Для нас важливо, щоб за цими заявами зараз були дії, а цих дій немає. Як і багато моїх співвітчизників, я хотів би, щоб федеральний президент не тільки показав це каяття, а й вимагав від уряду як глава держави винести уроки з Бучанської різанини, з інших звірств», – заявив Мельник в ефірі німецького радіо Deutschlandfunk.

На його думку, Німеччина мала б запровадити щодо Росії жорсткі санкції (зокрема, ввести енергетичне ембарго), а також сприяти наданню Україні зброї.

Федеральний президент Німеччини раніше виступав адвокатом енергетичної співпраці з Росією, попри неодноразові застереження Києва щодо посилення залежності від російських енергоносіїв.

4 квітня він вперше заявив, що припускався помилок у своїй політиці щодо Росії та визнав невдачу проєкту «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації».

За словами президента Німеччини (в минулому – міністра закордонних справ), він покладався на те, що Володимир Путін «не піде на повну економічну, політичну та моральну руйнацію своєї країни заради свого імперського безумства».

Штайнмаєр також додав, що не вірить у можливість повернення до «довоєнного статусу-кво» за президентства Путіна.

Так, торік Штайнмаєр назвав «енергетичні відносини майже останнім мостиком між Росією та Європою, що лишився після суттєвого погіршення взаємин» протягом останніх років. За ці слова його розкритикував посол України в Німеччині Андрій Мельник.