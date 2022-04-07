У ЗСУ не виключають повторних спроб військ РФ захопити Київ

У Збройних Силах України не виключають повторних спроб російських військових захопити Київ. Про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.



«Ймовірність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є. Щодо тих сил, які залишаються.. Одним із варіантів розвитку подій після перегрупування буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно», – зазначив він.

За словами Грузевича, частина сил, яка перебувала в Білорусі, там і залишилася, «це досить сильне угруповання».

«Третину ми знищили, третину він (Путін - ред.) перекидає на Схід, а третину він залишив у Білорусі. З точки стратегії і тактики, (не можна - ред.) скидати з рахунків те, що він повторить свій наступ…Ми вживаємо усіх заходів задля оборони Києва та області ми цього не допустимо», – додав він.

Цього тижня мер Києва вже кілька разів закликав жителів столиці не поспішати з поверненням до міста.

2 квітня Київщина, в тому числі міста Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ​.

Водночас 4 квітня у Пентагоні заявили, що Київ може залишатися під загрозою, адже біля третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на столицю.