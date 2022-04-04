Пентагон: частина військ РФ все ще націлена на Київ

Київ може залишатися під загрозою, адже біля третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на столицю.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 4 квітня.

За його словами, близько двох третин російських військ, зосереджених навколо Києва (усього їх було біля 20 батальйонних тактичних груп – ред.), залишили цей район. Вони, ймовірно, вже в Білорусі, або на шляху туди.

Читайте також: Правоохоронці виявили вбитих мирних мешканців у підвалі дитячого санаторію в Бучі – ОГП

«Це не означає, що Київ не перебуває під загрозою... І це не означає, що наземної загрози немає. Вони ще мають добру третину своїх сил проти Києва. Ніхто не стверджує, що Києву нічого не загрожує. Ми бачимо докази того, що вони змінюють пріоритет в бік Донбасу, де це веде до більшої війни», – повідомив високопосадовець Пентагону.

Щодо військових, які прямують до Білорусі, в Міністерстві оборони США вважають, що там вони можуть перегрупуватися та повернутися в Україну.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина, в тому числі міста Ірпінь, Буча, Гостомель, була звільнена від російських військ​.