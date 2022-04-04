Російські війська залишили Житомирську область – голова ОВА

Російських військ більше немає на території Житомирської області, повідомив 4 квітня голова військової обласної адміністрації Віталій Бунечко.

«Кожен новий день і ЗСУ наближають нас до перемоги. На Житомирщині ворога було відкинуто, і на сьогодні російських окупаційних військ на теренах нашої області немає. Вони пішли з північних громад, залишаючи за собою не лише техніку, а й «власний» слід, мінуючи мирні будинки. Але війна ще не завершилася», – написав голова ОВА у телеграмі.

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

Раніше сьогодні британська розвідка повідомила, що Росія продовжує спрямовувати свої сили на схід України, зокрема направляючи туди найманців із «ПВК Вагнера».

4 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська станом на 40-у добу вторгнення в Україну проводять перегрупування.

На Донецькому та Таврійському напрямках, за даними Генштабу, сили військ РФ зосереджені на Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Маріуполі. По Маріуполю сьогодні війська РФ завдали 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. «Українські захисники та захисниці тримають оборону міста», додали у Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.