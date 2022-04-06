Папі Римському передали прапор України з Бучі

Папа Римський Франциск 6 квітня засудив злочини проти мирних жителів під час повномасштабної російської агресії проти України, передає агентство Vatican News 6 квітня.

На загальній аудієнції у середу очільник католицької церкви закликав припинити вбивства цивільних в Україні. За його словами, останні новини з України, «замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі».

«Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: «Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!», – прокоментував Папа.

Читайте також: Зеленський запросив папу Франциска відвідати Україну

Понтифік запросив на сцену кількох дітей-біженців із України, розгорнув український прапор і поцілував його. Він повідомив, що отримав його напередодні.

«Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них», – прокоментував він.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині. Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних».