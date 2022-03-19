Папа Римський постановив, що жінки можуть очолювати департаменти Ватикану

Папа Франциск 19 березня ухвалив рішення центральної адміністрації Ватикану, відомої як Курія, в якій ідеться, що будь-який хрещений католик, включно з жінками, може очолювати департаменти Ватикану. Про це повідомляє Reuters.

Більшість департаментів Ватикану очолювали священнослужителі, зазвичай кардинали. На створення нової 54-сторінкової конституції під назвою Praedicate Evangelium (Проповідь Євангелія) знадобилося більш як девʼять років. Документ набере чинності 5 червня, замінивши затверджений у 1988 році папою Іваном Павлом II.

У розділі про принципи конституції сказано, що «будь-який вірний може очолити дикастерію (відділ курії) або організацію», якщо папа Римський вирішить, що фахівець є кваліфікованим. Автори документа не вбачають різниці між мирянами та мирянками.

В інтерв’ю Reuters у 2018 році папа повідомив, що він підібрав жінку на посаду голови економічного департаменту Ватикану, але вона не змогла прийняти цю пропозицію з особистих причин.

Торік папа Франциск уперше призначив жінку на другу позицію в губернаторстві Ватикану, зробивши сестру Рафаеллу Петріні найбільш високопоставленою жінкою в найменшій державі світу. Також торік він призначив італійську монахиню сестру Алессандру Смеріллі на тимчасову посаду секретаря Управління розвитку Ватикану, яке займається питаннями справедливості та миру. Крім того, понтифік призначив француженку Наталі Беккар із числа сестер-місіонерок Ксавʼєр співсекретаркою Синоду єпископів, відділу, який готує великі зустрічі світових єпископів.