«Їх вбивали за те, що були українцями»: у Бучі розпочалася ексгумація тіл із братської могили

У Бучі почалася ексгумація тіл з місць тимчасового захоронення. Кожне з них оглядають судмедексперти, криміналісти та слідчі – про це з місця події повідомив кореспондент Радіо Свобода.
У більшості вбитих вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких людей залишились лише фрагменти, йдеться у заяві генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
Попередньо, за час російської окупації міста Бучі, лише поблизу місцевого храму святого Андрія Первозванного у спільну могилу комунальники поховали 67 українців.
Це жертви російських військовослужбовців, розповів Радіо Свобода місцевий священник, протоієрей Православної церкви України (ПЦУ) Андрій Галавін.
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«Вони все розстрілювали, всіх, хто рухався. І тому найближче місце від лікарні, де можна було б поховати (безпечно – ред.) таку кількість людей – вибрали тут (поблизу храму – ред). Про перезахоронення мова ще не йде. Потрібно зробити аналізи, тому що багато людей неопізнаних. Хтось знає, шо ці люди тут похоронені, а хтось не знає – і шукає. І дуже важливо, щоб кожна мати знайшла сина, а кожна дитина – батька. Знала, де його могила», – каже він.
Правоохоронці опитують і отця Андрія, й інших свідків, аби задокументувати ймовірні воєнні злочини російських військовослужбовців.
«Тут цивільні люди, які не чинили ніякого збройного опору. І їх просто розстрілювали за те, що вони були українцями», – заявив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
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За версією поліції, щоб тіла не залишалися посеред вулиці Бучі, окупанти дозволили їх збирати лише єдиному місцевому комунальникові.
Вшанувати загиблих українців сьогодні до Бучі приїздили і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґеру.
Після оглядин масового захоронення, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав:
«Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора».
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.
Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.
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